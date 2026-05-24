Salute del fegato | sport prevenzione e informazione protagonisti a Roma con la Run for Liver

A Roma si è svolta la Run for Liver, un evento promosso dall’Unità Operativa Complessa di Medicina clinica ed Epatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. La manifestazione ha coinvolto attività sportive, prevenzione e informazione sulla salute del fegato.

ROMA (ITALPRESS) – Sport, prevenzione e informazione di nuovo protagonisti nella capitale con la Run for Liver, l’iniziativa promossa dall’ Unità Operativa Complessa di Medicina clinica ed Epatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Giunta ormai alla sua ottava edizione, la manifestazione si è svolta oggi nel quartiere di Trigoria con la partecipazione di centinaia di persone tra sportivi, infermieri, medici e cittadini per una mattinata interamente dedicata alla salute del fegato. Il programma ha previsto una gara di 10 chilometri, sia in versione competitiva sia non competitiva, affiancata da una camminata aperta a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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