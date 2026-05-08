La professione del macellaio nell’era digitale

La figura del macellaio si trova oggi a confrontarsi con cambiamenti che coinvolgono sia i metodi tradizionali di lavoro sia le nuove tecnologie digitali. Negli ultimi anni, si sono moltiplicati i negozi che hanno adottato strumenti online per promuovere i propri prodotti e raggiungere clienti tramite piattaforme digitali. Nel frattempo, le tecniche di lavorazione della carne sono rimaste sostanzialmente le stesse, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza alimentare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La professione del macellaio analizzata a 360 gradi; dai suoi aspetti più tradizionali alla sua sostenibilità e responsabilità sociale, per arrivare infine al collegamento con le più moderne tecniche di marketing e all’impiego del digitale, divenuto ormai ordinario e necessario anche nei piccoli negozi. È questo il senso del nuovo “ Percorso Macellai ”, corso di formazione promosso da Forma.Ter Srl, agenzia formativa di Confcommercio Lucca Massa Carrara, e a partecipazione gratuita per tutte le aziende iscritte a Ebittosc, Ente bilaterale del terziario toscano. Il corso, realizzato in collaborazione con Clelia Consulting, si svolge nella sede Confcommercio di Viareggio (via Repaci) in orario pomeridiano ed è suddiviso in diversi moduli: la prossima lezione è in programma mercoledì 27 maggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La professione del macellaio nell’era digitale Notizie correlate Architetture Neurali e Algoritmi: La Metamorfosi del Pensiero nell’Era Digitale?Di Manila Scaramella 6 maggio 2026 ?L’avvento della computazione avanzata ha innescato una riconfigurazione dei processi cognitivi che trascende la... Raccontare la memoria nell’era digitale al Piccolo museo del DiarioUn’opportunità concreta per entrare nel mondo dei beni culturali dalla porta principale.