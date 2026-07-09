Alle 21 di questa sera al Convento dell’Osservanza a Brisighella si svolgerà uno spettacolo con Moni Ovadia e Raffaello Bellavista. I due artisti presenteranno “Esplorare i confini: tra colto e popolare”. La serata rientra tra gli eventi dell’estate culturale locale.

Tra i momenti clou dell’estate culturale brisighellese c’è quello in programma alle 21 di stasera al Convento dell’Osservanza di Brisighella, quando saliranno sul palco Moni Ovadia e Raffaello Bellavista per presentare ’Esplorare i confini: tra colto e popolare’. Lo spettacolo sostenuto da Terra di Brisighella unisce musica, parola e riflessione culturale in un dialogo coinvolgente e ricco di suggestioni. La serata nel suggestivo Convento dell’Osservanza si propone come un incontro di alto profilo culturale. I due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale capace di superare le barriere tra i generi, intrecciando linguaggi colti e popolari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moni Ovadia e Raffaello Bellavista in scena tra colto e popolare

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