Un commento di Moni Ovadia ha definito lo stato sionista come uno stato criminale e terroristico. Ha affermato che i sionisti sono criminali non meno dei nazisti. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche senza ulteriori contestualizzazioni o precisazioni.

“Lo stato sionista non è soltanto uno stato terrorista, è uno stato criminale. I sionisti sono criminali non meno dei nazisti. E perché lo dica un ebreo ce ne vuole” sono le parole dell’attore e scrittore Moni Ovadia a margine dell’evento “Justice For Palestine” a Roma. “Perché hanno deumanizzato i palestinesi. Netanyahu è andato in giro per il mondo mostrando la cartina della grande Israele dove non ci sono i palestinesi. Ha riconosciuto il Somaliland solo per deportare li i palestinesi. E il mondo occidentale sa solo belare”. Milano, 22enne morto accoltellato. Il padre: “Ho riconosciuto uno degli aggressori dal tatuaggio” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medio Oriente, Moni Ovadia: “Sionisti criminali non meno dei nazisti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Moni Ovadia: Sionismo, identità e conflitto – cosa non viene raccontato

Notizie e thread social correlati

Le minacce al Giornale dopo la sentenza di Hannoun da parte dei suoi uomini : "Nazisti e sionisti"Dopo la decisione della Cassazione di accogliere i ricorsi degli avvocati difensori, quattro persone, attualmente detenute in regime di massima...

Moni Ovadia al Bobbio con Moby Dick: un viaggio nell'abissoDal 26 al 29 marzo, il teatro Bobbio ospiterà lo spettacolo ispirato a Moby Dick, con Moni Ovadia nel ruolo del capitano Achab.

Temi più discussi: La raccolta firme per rompere gli accordi tra UE e Israele supera il milione: l'evento a Roma il 27 maggio; Spari di Israele contro la Flottilla, Moni Ovadia: Ben-Gvir rozzo e sadico. Stop a ogni rapporto con Tel Aviv; Oriani-Ovadia dialogo su Israele e Palestina | il genocidio l’antisemitismo il ruolo dei media.

Medio Oriente, Moni Ovadia: Sionisti criminali non meno dei nazistiLo stato sionista non è soltanto uno stato terrorista, è uno stato criminale. I sionisti sono criminali non meno dei nazisti. E perché lo dica ... stream24.ilsole24ore.com

Spari di Israele contro la Flottilla, Moni Ovadia: Ben-Gvir rozzo e sadico. Stop a ogni rapporto con Tel AvivL'artista analizza ad Affaritaliani il sadismo del ministro Ben-Gvir e chiede l'interruzione immediata di ogni rapporto economico e militare con Israele ... affaritaliani.it