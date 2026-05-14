Un noto artista e regista teatrale ha inviato un messaggio diretto al sindaco di Milano, invitandolo a interrompere il rapporto di gemellaggio con Tel Aviv. La richiesta arriva in risposta a un accordo tra le due città, che l'artista invita a cancellare. Ovadia ha espresso pubblicamente la sua opinione, sostenendo che il sindaco dovrebbe avere il coraggio di prendere questa decisione. Nessuna altra figura istituzionale ha ancora commentato ufficialmente la questione.

Milano, 14 maggio 2026 – Ci va giù duro Moni Ovadia, attore e regista teatrale, nel suo appello al sindaco Giuseppe Sala per chiedere di cancellare il gemellaggio con la città di Tel Aviv. Ovadia – che è di origine ebraica – ha lanciato il suo “anatema” in un messaggio pubblicato su Instagram, sollecitando il primo cittadino a dare seguito alle scelte fatte dal consiglio comunale nello scorso mese di ottobre. Un atto che, al momento, è rimasto lettera morta. L’attacco . "Il gemellaggio di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, con una città israeliana adesso mi sembra un'idea oscena - ha spiegato Ovadia -, perché in questo momento Israele è uno Stato terrorista, genocida, e non dico solo il governo ma lo Stato, perché non c'è una vera opposizione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio con Tel Aviv, Moni Ovadia bacchetta Sala: “Abbia coraggio, interrompa il rapporto”

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La tregua di @BeppeSala e di tutta l'oscena giunta di @ComuneMI. Godetevelo il Gemellaggio con Tel Aviv. x.com

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