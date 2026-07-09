Il Senato del Paraguay ha approvato una mozione contro una senatrice dopo che aveva rivolto insulti razzisti a Kylian Mbappé, calciatore francese, in seguito all’eliminazione della nazionale europea dai Mondiali 2026. La senatrice aveva commentato con parole offensive nei confronti del giocatore, suscitando reazioni da parte di altre forze politiche. La mozione condanna le sue dichiarazioni e chiede un approfondimento sulla vicenda.

Il Senato del Paraguay ha approvato una mozione contro la senatrice Celeste Amarilla a seguito delle sue osservazioni razziste nei confronti della stella francese Kylian Mbappé dopo che la nazionale europea ha eliminato i sudamericani ai Mondiali 2026. Mercoledì, però, la rappresentante politica è tornata a insultare il calciatore durante una seduta del Senato. Amarilla aveva pubblicato una serie di commenti razzisti su X dopo che Mbappé aveva trasformato il rigore decisivo nella vittoria della Francia sul Paraguay, deridendo le origini, l’educazione, la formazione e l’aspetto del capitano francese. Lunedì, in tarda serata, la politica ha pubblicato sui social media una lettera aperta in francese e spagnolo indirizzata a Mbappé, affermando di essersi pentita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, senatrice paraguayana insulta ancora Mbappé

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Mondial 2026: une sénatrice paraguayenne profère des insultes racistes envers Kylian Mbappé

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