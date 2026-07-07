Celeste Amarilla, senatrice del Partito Liberale Radicale del Paraguay, critica ancora il capitano della Francia Kylian Mbappé dopo avergli rivolto degli insulti razzisti al termine della partita dei Bleus contro la nazionale paraguaiana agli ottavi di finale dei Mondiali. "Ma che diavolo ne sa Mbappé di me? Non sa nemmeno dove si trovi il Paraguay", ha detto ai giornalisti dopo che l'attaccante del Real Madrid aveva risposto a tono ai suoi insulti. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - La senatrice paraguayana attacca ancora Mbappé: "Non sa nemmeno dove siamo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mbappé, la senatrice del Paraguay lo attacca ancora: "Non sa nemmeno dove si trova il nostro Paese"Una senatrice del Paraguay ha nuovamente criticato il calciatore francese dopo avergli rivolto insulti razzisti al termine della partita tra Francia...

Mbappé risponde alla senatrice paraguayana che gli aveva rivolto insulti razzisti: “Donna spregevole”Una senatrice paraguaiana ha rivolto insulti razzisti a un calciatore francese, definendolo “donna spregevole”.

Temi più discussi: Mbappé denuncia lo 'spregevole' senatore paraguayano per razzismo; Insulti razzisti senatrice Paraguay, dura replica di Mbappé: Sei una donna spregevole; Macron esprime sostegno a Mbappè dopo gli attacchi razzisti della senatrice del Paraguay; Mbappé critica un parlamentare paraguaiano dopo le sue osservazioni denigratorie.

#Francia- #Paraguay, la senatrice #Amarilla attacca #Mbappé: Un camerunense che si spaccia per francese Orribili gli insulti razzisti. Mbappè risponde: Lei è una donna spregevole e indegna della sua funzione. La Amarilla Mi offendi perché sono donna. x.com

Mondiale, il governo del Paraguay condanna la senatrice per gli insulti a MbappéLe osservazioni fatte dalla senatrice Celeste Amarilla rivolte a Kylian Mbappé sono contrarie ai valori e ai principi che ispirano la convivenza pacifica. tuttojuve.com

Mbappé, stella della Francia, attacca la senatrice paraguaiana per insulti razzistiCon la tua irresponsabilità e il tuo sfacciato razzismo, il mondo ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico dei tuoi giocatori in questo Mondiale, ha scritto Mbappé su X. View on euronews ... msn.com

Kylian Mbappe attacca il senatore paraguaiano per insulti razzisti: ‘Dà la peggiore immagine possibile del suo Paese’ reddit