Oggi si giocano i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, con la partita in programma giovedì 9 luglio e trasmessa in diretta su Rai 1. Dopo una giornata di pausa, le squadre rimaste in gara si affrontano per accedere alle semifinali. Gli orari delle partite sono stati comunicati e saranno rispettati durante la trasmissione televisiva. La fase si svolge in diverse sedi, con incontri che si svolgono nel pomeriggio e in serata.

Dopo la prima giornata di pausa, tornano i Mondiali di calcio 2026 con i quarti di finale in programma a partire da oggi, giovedì 9 luglio. La prima sfida è quella tra Francia e Marocco, due nazionali che si sono affrontate in semifinale nella scorsa edizione del Mondiale e che anche quest’anno si sono messe in mostra tra partite dominate (la Francia) e match durissimi come quello con l’Olanda (il Marocco). L’inizio dei quarti di finale porta con sé due novità dal punto di vista logistico per le squadre e soprattutto per i tifosi e i telespettatori italiani. La prima è che nella stessa giornata non ci saranno più due o tre partite, con l’unica eccezione della sera di sabato e la notte tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Mondiali 2026, oggi al via i quarti di finale: gli orari della partita di giovedì 9 luglio in diretta su Rai 1

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