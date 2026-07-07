Mondiali 2026 quale partita oggi su Rai 1 | gli orari dei match di martedì 7 luglio

Martedì 7 luglio, su Rai 1, si giocano le ultime due partite degli ottavi dei Mondiali 2026. La prima partita inizia alle 16:00, seguita dalla seconda alle 20:00. I match determinano le ultime squadre qualificate ai quarti di finale. Le partite si svolgono in due stadi diversi, con orari fissati e dirette in chiaro. Nessun altro evento o programma è previsto su Rai 1 in queste fasce orarie.

Si completa il quadro dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2026, con le ultime due partite degli ottavi. Oggi, martedì 7 luglio, si giocheranno gli ultimi due match che porteranno a definire gli scontri dei quarti di finale e a scendere in campo ci sarà anche uno dei campioni più attesi – e che non sta tradendo le promesse, essendo capocannoniere con Mbappé e Haaland – di questo Mondiale: Leo Messi. I mondiali che si tengono in Stati Uniti, Canada e Messico proseguono con l’ultima giornata degli ottavi e squadre di tre diversi continenti in campo. Tra il pomeriggio e la serata di martedì scenderà in campo, come detto, l’Argentina di Messi contro l’Egitto, ma non solo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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