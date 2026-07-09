Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA, ha dichiarato che nessuno influenza le decisioni arbitrali durante i Mondiali 2026, inclusa la FIFA o il presidente della FIFA. La sua affermazione arriva dopo le polemiche e le accuse di interferenze negli arbitraggi. Collina ha ribadito che le decisioni vengono prese esclusivamente dai direttori di gara, senza pressioni esterne. La FIFA non ha commentato ulteriormente sulla questione.

Dopo le polemiche che stanno caratterizzando i Mondiali 2026, Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri per la Fifa, interviene proprio dal sito della Federazione internazionale, guidata da Gianni Infantino, negli ultimi giorni sotto i riflettori per la sua amicizia con il presidente Usa Donald Trump, specialmente dopo il caso Balogun, ma anche dopo le forti proteste dell’Egitto per un gol annullato nella partita contro l’Argentina, vinta poi da Messi e compagni nei minuti finali. “Non ci lasciamo influenzare da nessuno. Neanche dal presidente della Fifa”, sottolinea Collina. Le parole di Collina. “Certo, il confronto costruttivo sulle decisioni farà sempre parte del calcio ma le accuse infondate non hanno posto nel nostro sport – osserva Collina – nessuno può mettere in discussione l’integrità degli arbitri dei Mondiali Fifa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, l’intervento di Collina: “Nessuno influenza gli arbitri, neanche Infantino”

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