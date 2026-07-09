Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della FIFA, ha dichiarato che nessuno ha influenza sugli arbitri durante i Mondiali 2026, inclusa la FIFA stessa. Collina ha negato le accuse di parzialità e ha ribadito l’indipendenza delle decisioni arbitrali. La sua dichiarazione arriva in risposta alle polemiche sollevate sui giudizi delle partite in corso. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle accuse o sulle modalità di controllo delle decisioni arbitrali.

Collina Difende l’Integrità degli Arbitri ai Mondiali. Pierluigi Collina, chief refereeing officer della FIFA, si è espresso in merito alle accuse di parzialità riguardanti le decisioni arbitrali durante i Mondiali 2026. In un’intervista, ha chiarito che nessuno, incluso il presidente Gianni Infantino, può influenzare l’arbitraggio, sottolineando l’autonomia e l’integrità del settore. Queste affermazioni arrivano dopo che figure pubbliche come Donald Trump e ufficiali di federazioni calcistiche, come quella egiziana, hanno sollevato critiche riguardanti il lavoro degli arbitri. Il Ruolo del Var. Collina ha spiegato nel dettaglio la procedura che il Var segue per esaminare ogni gol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Collina: “Nessuno influisce sugli arbitri, neppure Infantino.”

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PIERLUIGI COLLINA. IL MIGLIOR ARBITRO DELLA STORIA DEL CALCIO

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Collina: "Gli arbitri non sono influenzati da nessuno, nemmeno da Infantino"Il responsabile arbitrale ha dichiarato che gli arbitri dei Mondiali sono integri e non soggetti a influenze esterne.

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