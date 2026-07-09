Collina | Gli arbitri non sono influenzati da nessuno nemmeno da Infantino

Il responsabile arbitrale ha dichiarato che gli arbitri dei Mondiali sono integri e non soggetti a influenze esterne. Ha affermato che nessuno può mettere in discussione l'imparzialità degli ufficiali di gara e che l'arbitraggio FIFA non può essere condizionato da nessuno, nemmeno dal presidente della FIFA. Queste affermazioni sono state fatte in risposta a recenti polemiche sul possibile condizionamento delle decisioni arbitrali.

"Nessuno può mettere in dubbio l'integrità degli ufficiali di gara dei Mondiali. E nessuno può sostenere che l'arbitraggio Fifa possa essere influenzato da chicchessia, nemmeno dal presidente Gianni Infantino". Così, in un'intervista al sito della Federcalcio internazionale, Pierluigi Collina, responsabile arbitrale della stessa Fifa, fa il punto sulla fase finale della Coppa del Mondo, arrivata ai quarti di finale. Infantino "ha sempre dimostrato - ha aggiunto Collina - pieno sostegno alla squadra arbitrale della Fifa, confidando nella nostra capacità di operare in totale indipendenza. Gli ufficiali di gara prendono decisioni in buona fede e, proprio come i giocatori e gli allenatori, cercano sempre di dare il massimo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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COLLINA: o ÁRBITRO que ENTROU para a HISTÓRIA do FUTEBOL

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