A Casalnuovo, il candidato sindaco ha negato ogni collegamento con la criminalità organizzata e ha affermato che tutti i membri del suo team sono impegnati nel lavoro. Le elezioni sono sotto scrutinio a causa di denunce di una candidata di centrodestra, Nicoletta Romano, che ha segnalato presunte intimidazioni e irregolarità durante il voto. Le autorità stanno conducendo accertamenti su questi episodi.

Elezioni a Casalnuovo: Accertamenti su Presunti Irregolarità. A Casalnuovo, la situazione si fa incandescente a seguito delle denunce della candidata sindaca di centrodestra, Nicoletta Romano, riguardo a presunti episodi di intimidazione e irregolarità durante le recenti elezioni. Nel frattempo, le reazioni si moltiplicano sul web, con il candidato sindaco Giovanni Nappi e Carmine Perrella, il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti (circa 750 preferenze), pronti a difendersi. Le Reazioni di Carmine Perrella alle Accuse. Carmine Perrella ha risposto alle accuse di intimidazione, affermando che non sussistono prove concrete di quanto denunciato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Voto a Casalnuovo: il candidato respinge accuse, ‘Nessun legame con la camorra, tutti lavorano’.

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