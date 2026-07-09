Da quali campionati arrivano i migliori 208 giocatori di questo Mondiale? La risposta a questa domanda non nasconde grandi sorprese. Il continente più rappresentato è nettamente l'Europa, con 196 calciatori. Segue l'Asia con 5 giocatori, poi il Sudamerica con 3. Chiudono la classifica Africa e Nord America con 2 per parte. Restando sull'Europa, è la Premier League a contribuire maggiormente: ecco la situazione dei cinque principali tornei. Gli svincolati sono conteggiati nella squadra in cui sono stati sotto contratto fino allo scorso 30 giugno. Il campionato più forte, più spettacolare e più ricco è di conseguenza quello che vanta il maggior numero di rappresentanti nelle otto nazionali giunte ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mondiale, la geografia dei quarti: il 31% dei giocatori arriva dalla Premier

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