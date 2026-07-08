Il Mondiale 2026 entra nella fase dei quarti di finale, con otto nazionali ancora in corsa. Le partite si svolgeranno tra il 8 e il 9 luglio a East Rutherford, negli Stati Uniti. Sono stati definiti gli incroci e le date degli incontri, che determineranno le squadre che accederanno alle semifinali. La fase si svolge nella città statunitense, segnando il passaggio decisivo verso la finale del torneo.

East Rutherford (Stati Uniti), 8 luglio 2026 – Il Mondiale 2026 entra nella sua fase decisiva. Il tabellone ha definito le otto nazionali che si contenderanno un posto nelle semifinali. Da una parte Francia, Marocco, Spagna e Belgio, dall'altra Norvegia, Inghilterra, Argentina e Svizzera: quattro sfide che promettono spettacolo e che indirizzeranno la corsa verso la finale. https:www.quotidiano.netvideosportla-vittoria-dellargentina-una-catarsi-collettiva-a-buenos-aires-tmdg2joq Parte sinistra: Francia o Spagna?. Nella parte sinistra del tabellone si parte giovedì 9 luglio alle 22 italiane, quando al Gillette Stadium di Boston andrà in scena Francia-Marocco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Partite, date e orari: ecco il tabellone dei quarti del Mondiale dei Calcio 2026. Sfide e incroci nel percorso verso la finale

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