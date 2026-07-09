Mondiale al via i quarti di finale | Francia-Marocco apre i giochi

Alle 22:00 italiane si gioca il primo quarto di finale tra Francia e Marocco, dopo una giornata di pausa del Mondiale. Le due Nazionali sono arrivate a questa fase con percorsi diversi ma entrambi vincenti. La partita apre i quarti di finale, portando la fase più calda del torneo.

Dopo una giornata di pausa, il Mondiale è pronto ad entrare nella fase più calda ed emozionante. Questa sera, alle ore 22:00 italiane, si alzerà il sipario sui quarti di finale con la sfida tra Francia e Marocco, due Nazionali che hanno conquistato il pass con percorsi differenti ma ugualmente convincenti. I francesi partono con i favori del pronostico e continuano ad essere la principale candidata per la vittoria finale, ma il Marocco ha dimostrato di non essere più una semplice sorpresa della competizione ormai da vari anni. La nazionale marocchina ha impressionato per qualità, organizzazione e personalità, mettendo in mostra diversi giovani talenti, destinati a far parlare di sé anche in ottica mercato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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