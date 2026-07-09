Mondiali 2026 al via i quarti di finale | Francia-Marocco apre il programma

I quarti di finale dei Mondiali 2026 sono iniziati giovedì 9 luglio, con quattro partite in programma. La prima sfida vede affrontarsi la Francia e il Marocco. La competizione si svolge negli Stati Uniti, Canada e Messico, con le squadre rimaste in corsa pronte a competere per un passaggio alle semifinali. Le partite si svolgono nelle diverse sedi ospitanti, segnando l’accesso alla fase finale del torneo.

I Mondiali 2026 entrano nella fase decisiva. Da oggi, giovedì 9 luglio, prendono il via i quarti di finale della Coppa del Mondo, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico, con quattro sfide che promettono spettacolo e potrebbero indirizzare la corsa verso il titolo mondiale. Ad aprire il programma sarà il confronto tra Francia e Marocco, una sfida dal forte valore simbolico che rievoca la semifinale del Mondiale di Qatar 2022, quando i Bleus si imposero per 2-0 conquistando l’accesso alla finale. Francia-Marocco, la rivincita del 2022. La gara inaugurale dei quarti è in programma oggi alle ore 22 e metterà di fronte due nazionali che hanno scritto pagine importanti del calcio recente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Mondiali 2026, Canada-Marocco 0-3: Leoni dellAtlante ai quarti

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