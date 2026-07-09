Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono stati eliminati nei quarti di finale di Wimbledon 2026, entrambi sconfitti sul Centre Court. La prestazione di Paolini è stata giudicata deludente dal commentatore, mentre Cobolli non aveva energie sufficienti per affrontare la sfida. La doppia sconfitta è stata discussa nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube, con ospiti che hanno analizzato le partite e le scelte tattiche.

La doppia sconfitta azzurra di Jasmine Paolini prima e Flavio Cobolli poi sul Centre Court di Wimbledon nei quarti di finale dei Championships 2026 sono state il tema principale dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Paolini va subito 40-0 in uno dei primi game, si fa rimontare ma tiene il servizio. Prende break da 40-15, e poi prende un secondo break da 40-0. Fino a quel momento però non aveva toccato palla in risposta. Chiaro che se fai a pallate con Kostyuk, cara Jasmine, vai a sbattere contro un muro. E nonostante ciò quel set lì normalmente poteva anche diventare un long set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Cobolli non aveva le energie per entrare in lotta. Tatticamente deludente la prestazione di Paolini”

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