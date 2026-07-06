Guido Monaco ha commentato che Paolini sta superando un momento di difficoltà che lo aveva frenato. Ha inoltre sottolineato che Cobolli deve evitare errori ripetuti durante le prossime partite. La discussione si è concentrata sui risultati degli azzurri nelle gare di ieri, con particolare attenzione a Paolini, Berrettini e Cobolli. La rubrica TennisMania viene trasmessa ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport.

Torna, immancabile, l’appuntamento quotidiano con TennisMania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport. Guido Monaco, giornalista di Eurosport, si sofferma sulle prove offerte dagli azzurri nella giornata di ieri: attenzione in particolare concentrata su Paolini, Berrettini e Cobolli. Sulla prestazione di Paolini: “ Già con Golubic si era visto che Paolini stava uscendo da quel freno a mano che la tratteneva. Le teste di serie di riferimento nella sua parte bassa di tabellone sono tutte uscite. C’è qualcosa che non va nella condizione di Rybakina. Le otto giocatrici in quella zona di tabellone hanno una grandissima chance. Tra queste Paolini potrebbe partire in prima o seconda fila”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Monaco: “Paolini sta uscendo da quel freno a mano che la tratteneva. Cobolli deve evitare passaggi a vuoto”

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