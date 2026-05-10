Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Jannik Sinner ha superato Sebastian Ofner e si è qualificato per i sedicesimi di finale, dove incontrerà Alexei Popyrin. Nel torneo femminile, invece, alcune giocatrici sono state eliminate al terzo turno, interrompendo la loro corsa nel torneo. Intanto, in ambito team, Monaco ha commentato la stabilità del gruppo di Paolini, sottolineando come Cobolli viva il confronto con Sinner in modo diverso rispetto a Musetti.

Buona la prima agli Internazionali d’Italia 2026 per Jannik Sinner, che archivia la pratica Sebastian Ofner e avanza ai sedicesimi di finale in cui affronterà l’australiano Alexei Popyrin, mentre in campo femminile escono di scena al terzo turno la n.1 al mondo Aryna Sabalenka e soprattutto l’azzurra campionessa uscente al Foro Italico Jasmine Paolini. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Mi aspettavo un Ofner che accettasse meno lo scambio. Invece è riuscito a fare un figurone, uscendo bene nonostante non abbia avuto palle break.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “C’è in stabilità nel team di Paolini. Cobolli vive il confronto con Sinner diversamente da Musetti”

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