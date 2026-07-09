Molenaar al traguardo | La caduta? Non ricordo Perché il Protocollo medico del Tour non lo ha fermato

A Pau, un ciclista è arrivato al traguardo in stato confusionale dopo una caduta a circa 5 km dall’arrivo della quinta tappa. Nonostante le evidenti conseguenze dell'incidente, il Protocollo medico del Tour non è stato attivato e il corridore non è stato fermato. Il ciclista ha dichiarato di non ricordare l’incidente e ha riferito di non aver subito la caduta.

A Pau, il corridore della Caja Rural-Seguros RGA è arrivato in evidente stato confusionale per la caduta avvenuta a 5km dall'arrivo della 5a tappa. Ma il "Concussion Protocol" contro le commozioni cerebrali non è colpevolmente scattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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