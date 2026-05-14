Magnier scosso dalla caduta al traguardo di Napoli | Sono passato con la bici sopra Groenewegen

Durante la sesta tappa del Giro d'Italia a Napoli, un incidente ha coinvolto diversi sprinter proprio nell’ultima curva prima del traguardo. Tra i partecipanti, uno dei corridori è caduto pesantemente, e un altro ha riferito di essere passato sopra a un altro ciclista mentre era in corsa. La caduta ha causato preoccupazioni tra i presenti e ha interrotto temporaneamente la gara. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o conseguenze per i corridori coinvolti.

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