Vingegaard neutralizza la tappa di Milano | Se non lo si faceva al 100% arrivava la caduta di gruppo

Jonas Vingegaard, in Maglia Rosa, ha fermato la corsa a pochi chilometri dall’arrivo a Milano, spiegando che senza quella decisione ci sarebbe stata una caduta di gruppo al 100%. La sua azione ha evitato una possibile collisione tra i corridori, interrompendo la corsa per alcuni minuti. La decisione è stata condivisa tra alcuni team, che hanno accettato di rallentare per garantire la sicurezza. La tappa si è conclusa con una neutralizzazione, senza arrivo competitivo.

Jonas Vingegaard. in Maglia Rosa, si è fatto portavoce del malcontento generale obbligando la Direzione Corsa a neutralizzare il finale: "Strade malmesse e binari del tram, se non lo si faceva al 100% arrivava la caduta in volata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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