Eccellenza internazionale del salto a ostacoli a Montefalco

L'edizione 2026 di Al Shira’aa Le Lame Sagrantino Show Jumping si è svolta a Montefalco, attirando un gran numero di partecipanti e spettatori. La manifestazione ha messo in mostra un livello tecnico elevato, confermandosi come uno degli eventi ippici più prestigiosi in Europa. La competizione ha visto la partecipazione di atleti di livello internazionale, contribuendo a consolidare la reputazione dell'evento nel panorama sportivo e ippico.

È stato un successo in termini di presenze e per l’altissima qualità che ha saputo esprimere l’edizione 2026 di Al Shira’aa Le Lame Sagrantino Show Jumping confermandosi uno degli eventi ippici internazionali di più alto profilo in Europa. Sono stati circa 900 i cavalli e i cavalieri partecipanti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Equitazione: ventesima edizione del prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli. Il via domani. Toscana Tour con 250 cavalieri da tutto il mondo Equitazione, Giampiero Garofalo sesto ad Helsinki nella Coppa del Mondo di salto ostacoli. Nessun azzurro alle FinaliNella gara finlandese sono 7 i netti nel tempo sul percorso base, 4 dei quali replicati al barrage: vince lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Eccellenza internazionale del salto a ostacoli a Montefalco: la svedese Malin Baryard-Johnsson vince il Gran Premio a quattro stelle; La cultura fa un Salto; Parlanti Roma è partner di Longines Versilia Horse Show by Giorgio Armani; Il Futuro del Calcio Passa per Vibonati: Torna lo Stage Giovani Calciatori. Le ultime. Eccellenza internazionale del salto a ostacoli a MontefalcoÈ stato un successo in termini di presenze e per l’altissima qualità che ha saputo esprimere l’edizione 2026 di Al Shira’aa Le Lame Sagrantino Show Jumping confermandosi uno degli eventi ippici intern ... perugiatoday.it BaoBab Tour Operator. Hotham · The Journey. Siamo entusiasti di annunciare la nostra prestigiosa collaborazione con la catena spagnola Sol Meliá per portarvi il meglio delle Baleari e delle Canarie. Cosa succede quando l’eccellenza internazionale di S - facebook.com facebook