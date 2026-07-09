Le autorità della Misurata Free Zone in Libia puntano a sviluppare questa area franca come un collegamento tra Africa ed Europa. L’obiettivo è facilitare le attività imprenditoriali e commerciali tra i due continenti, offrendo opportunità di investimento e di crescita per le imprese italiane e internazionali. La zona franca si propone come un punto di riferimento per le aziende che vogliono operare nel Mediterraneo, con un focus sulla promozione di attività economiche e logistiche tra i due territori.

La Misurata Free Zone: un Ponte tra Europa e Africa per le Imprese Italiane. ROMA (ITALPRESS) – Le autorità della Misurata Free Zone in Libia hanno un ambizioso obiettivo: trasformare questa zona franca in un vero e proprio “ponte di collegamento” tra l’Africa e l’Europa. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per le aziende italiane, come evidenziato durante l’evento di presentazione “Misurata Free Zone: la porta dell’Africa per le imprese italiane”, tenutosi nella sede di Unioncamere a Roma. L’evento è stato organizzato dalla Camera di commercio italo-libica, da Confindustria Assafrica & Mediterraneo e ha visto la collaborazione dell’ambasciata d’Italia a Tripoli, di Unioncamere e dell’International Propeller Club – Port of Roma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Misurata Free Zone: opportunità imprenditoriali in Libia, la nuova porta per l’Africa.

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