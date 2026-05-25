Flotilla l’attivista italiana | Sgomberati con violenza da forze Libia Ovest Diretti a Misurata per rimpatrio

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un gruppo di attivisti italiani afferma di essere stato sgomberato con violenza da forze libiche dell'ovest, circa alle 18, nel loro accampamento. Secondo quanto riferiscono, erano diretti a Misurata per un rimpatrio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sui danni subiti durante l’operazione.

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(Adnkronos) – "Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'ovest nel nostro accampamento verso le 18.30. Eravamo in presidio ad attendere il rilascio delle compagne e dei compagni (i dieci attivisti fermati ieri dalle milizie della Libia dell'Est dopo aver oltrepassato il confine e ancora non rilasciati ndr), quando abbiamo visto arrivare le camionette nere con. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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