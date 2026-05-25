Flotilla l’attivista italiana | Sgomberati con violenza da forze Libia Ovest Diretti a Misurata per rimpatrio

Un gruppo di attivisti italiani afferma di essere stato sgomberato con violenza da forze libiche dell'ovest, circa alle 18, nel loro accampamento. Secondo quanto riferiscono, erano diretti a Misurata per un rimpatrio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento o sui danni subiti durante l’operazione.

(Adnkronos) – "Siamo stati attaccati dalle forze libiche dell'ovest nel nostro accampamento verso le 18.30. Eravamo in presidio ad attendere il rilascio delle compagne e dei compagni (i dieci attivisti fermati ieri dalle milizie della Libia dell'Est dopo aver oltrepassato il confine e ancora non rilasciati ndr), quando abbiamo visto arrivare le camionette nere con. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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