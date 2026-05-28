Istituto nazionale dei tumori | nasce la nuova area smoke free e vape free all’ingresso di via venezian 1

È stata inaugurata una nuova area “smoke free e vape free” all’ingresso di un istituto di ricerca medica. La zona si trova in via venezian e si inserisce nelle misure adottate dal Comune di Milano, che dal 1° gennaio 2025 vietano il fumo all’aperto a meno di 10 metri da altre persone. La decisione rientra nelle iniziative dell’istituto per promuovere la prevenzione e la tutela della salute.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni introdotte dal Comune di Milano, che dal 1° gennaio 2025 vietano il fumo all’aperto a meno di 10 metri da altre persone, e rappresenta una scelta di responsabilità sanitaria e civile, in linea con l’impegno dell’Istituto nella prevenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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