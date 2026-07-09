All’alba, sulla battigia, si è svolta una sfilata con le partecipanti di Miss Mamma Italiana 2026. Le selezioni continuano in diverse località italiane. Il concorso, giunto alla sua 33ª edizione, è organizzato da un’agenzia di spettacolo. Le concorrenti, mamme di varie età, hanno mostrato abiti e accessori sulla spiaggia. La manifestazione si svolge in modo itinerante, coinvolgendo diverse regioni del paese.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per ’ Miss Mamma Italiana edizione 2026 ’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia ’Gold’ per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia ’Evergreen’ per le mamme con più di 56 anni. ’Miss Mamma Italiana’ sostiene ’ Arianne ’ Associazione Onlus per la lotta all’ Endometriosi. Domenica scorsa, alle ore 6.30 del mattino, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare, si è svolta una particolare selezione, denominata ‘ Miss Mamma all’Alba ’, valevole per l’elezione di ’Miss Mamma Italiana 2026’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Miss Mamma all’alba con la sfilata sulla battigia

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