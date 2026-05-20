Pordenone Miss Ciak torna a La Torre | sfilata sposa e dinner show

A Pordenone, il ristorante La Torre ospita di nuovo l’evento Miss Ciak con una sfilata dedicata agli abiti da sposa e un dinner show. La serata prevede la presentazione di diversi abiti realizzati da designer locali, che sfilano davanti al pubblico. Dopo la sfilata, i partecipanti potranno gustare un pasto preparato appositamente per l’occasione. L’evento è organizzato per offrire un’esperienza diversa, combinando moda e intrattenimento culinario in un’unica serata.

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