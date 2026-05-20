Pordenone Miss Ciak torna a La Torre | sfilata sposa e dinner show
A Pordenone, il ristorante La Torre ospita di nuovo l’evento Miss Ciak con una sfilata dedicata agli abiti da sposa e un dinner show. La serata prevede la presentazione di diversi abiti realizzati da designer locali, che sfilano davanti al pubblico. Dopo la sfilata, i partecipanti potranno gustare un pasto preparato appositamente per l’occasione. L’evento è organizzato per offrire un’esperienza diversa, combinando moda e intrattenimento culinario in un’unica serata.
? Domande chiave Cosa renderà speciale il dinner show al ristorante La Torre?. Chi sono le designer che presenteranno gli abiti nella sfilata?. Come influirà questo evento sul tessuto sociale di Pordenone?. Quali saranno le conseguenze del successo di questa tappa internazionale?.? In Breve Appuntamento il 21 maggio alle ore 18.30 presso il ristorante La Torre.. Sfilata di moda sposa con abiti curati dalla designer Laura Biasuzzi.. Evento mira a unire il glamour internazionale alle tradizioni del territorio pordenonese.. Programma prevede aperitivo iniziale seguito da un dinner show per il pubblico.. Il prossimo 21 maggio, dalle ore 18.30, il ristorante La Torre di Pordenone ospiterà la quarta tappa del concorso Miss Ciak International in una serata che promette di unire eleganza e spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEOIncidente imbarazzante durante la sfilata in abito lungo di Miss Gran Thailandia 2026, la concorrente Kamolwan Chanago perde la dentiera mentre...
Nuova attività nell’Isola dei Platani: inaugurato un atelier dedicato al made in Italy con la sfilata delle mamme missIl taglio del nastro è stato effettuato dall’assessore al Turismo del Comune di Bellaria Igea Marina, Milena Casali e dall’assessore all’Ambiente del...