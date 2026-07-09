Scheda del film. Titolo originale: Minnie and Moskowitz Titolo italiano: Minnie e Moskowitz Anno: 1971 Regia: John Cassavetes Genere: Commedia sentimentale, dramma romantico Durata: 114 minuti Paese: Stati Uniti Lingua: Inglese Produzione: Faces International Films Sceneggiatura: John Cassavetes Fotografia: Al Ruban Montaggio: Tom Cornwell Musiche: Bo Harwood Interpreti principali: Gena Rowlands, Seymour Cassel, Val Avery, Timothy Carey, Katherine Cassavetes. (Fonti: The Criterion Collection, UCLA Film & Television Archive, La Biennale di Venezia) La trama. Minnie Moore è una curatrice del Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Delusa dalle relazioni sentimentali e disillusa dall’ambiente sofisticato che frequenta, sembra aver rinunciato all’idea dell’amore. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Minnie and Moskowitz (Minnie e Moskowitz) (1971): la commedia romantica anticonvenzionale di John Cassavetes restaurata per Venice Classics 2026

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