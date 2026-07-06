Venezia 83 | La line-up dei Venice Classics include Cassavetes Buñuel Rossellini e Roger Corman
Al Festival di Venezia 2026 verranno mostrate opere appena restaurate di registi come John Cassavetes, Luis Buñuel, Roberto Rossellini, Andrzej Wajda e Roger Corman. La selezione fa parte della sezione Venice Classics, dedicata ai film restaurati. La line-up include film di diversi decenni e stili, scelti per la loro rilevanza storica e artistica. La manifestazione si svolgerà nella città lagunare, con proiezioni previste per le diverse sezioni del festival.
Il Festival Internazionale del Cinema di Venezia del 2026 presenterà opere appena restaurate. Nella line-up troviamo opere di John Cassavetes, Luis Buñuel, Roberto Rossellini, Andrzej Wajda e Roger Corman nella sua sezione Venice Classics. Scopriamo insieme tutti i titoli della rassegna, che celebrano il cinema del mondo con un’ode nostalgica al cinema italiano. Le stelle della rassegna. Le 19 pellicole restaurate della scaletta Venice Classics di quest’anno, curata dal direttore artistico Alberto Barbera con Federico Gironi, sono state svelate venerdì. La sezione presenta le anteprime mondiali dei restauri completati nell’ultimo anno da archivi cinematografici, istituzioni culturali e società di produzione di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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