Venezia 83 | La line-up dei Venice Classics include Cassavetes Buñuel Rossellini e Roger Corman

Notizia in breve

Al Festival di Venezia 2026 verranno mostrate opere appena restaurate di registi come John Cassavetes, Luis Buñuel, Roberto Rossellini, Andrzej Wajda e Roger Corman. La selezione fa parte della sezione Venice Classics, dedicata ai film restaurati. La line-up include film di diversi decenni e stili, scelti per la loro rilevanza storica e artistica. La manifestazione si svolgerà nella città lagunare, con proiezioni previste per le diverse sezioni del festival.