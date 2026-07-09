English August 1994 | il cult del cinema indipendente indiano restaurato per Venice Classics 2026
Il film indiano del 1994, diretto da Dev Benegal, sarà restaurato e presentato alla rassegna Venice Classics 2026. La pellicola, della durata di 118 minuti, combina elementi di commedia drammatica, satira sociale e coming-of-age. È stata scritta dallo stesso regista, adattando il romanzo di Upamanyu Chatterjee pubblicato nel 1988. La produzione è stata curata da Anuradha Parikh, con la fotografia di Anoop Jotwani e K.
. Titolo: English, August Anno: 1994 Regia: Dev Benegal Genere: Commedia drammatica, satira sociale, coming-of-age Durata: 118 minuti Paese: India Lingua: Inglese Produzione: Anuradha Parikh Sceneggiatura: Dev Benegal, dal romanzo English, August: An Indian Story di Upamanyu Chatterjee (1988) Fotografia: Anoop Jotwani, K. U. Mohanan Musiche: D. Wood, Vikram Joglekar Interpreti principali: Rahul Bose, Tanvi Azmi, Mita Vashisht, Shivaji Satam. La trama. Il protagonista è Agastya “August” Sen, un giovane funzionario dell’ Indian Administrative Service (IAS), cresciuto in un ambiente urbano e anglofono. Il suo primo incarico lo porta nella remota cittadina di Madna, dove si trova improvvisamente immerso in una realtà completamente diversa dalla sua. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
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