English August 1994 | il cult del cinema indipendente indiano restaurato per Venice Classics 2026

Notizia in breve

Il film indiano del 1994, diretto da Dev Benegal, sarà restaurato e presentato alla rassegna Venice Classics 2026. La pellicola, della durata di 118 minuti, combina elementi di commedia drammatica, satira sociale e coming-of-age. È stata scritta dallo stesso regista, adattando il romanzo di Upamanyu Chatterjee pubblicato nel 1988. La produzione è stata curata da Anuradha Parikh, con la fotografia di Anoop Jotwani e K.