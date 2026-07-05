Surfista italiano scomparso spunta un corpo in Libia | perché potrebbe essere Mimmo Piepoli Ora il test del Dna

Un possibile corpo ritrovato in Libia potrebbe appartenere al surfista italiano scomparso lo scorso 1 maggio durante una sessione di kitesurf nelle acque di Porto Cesareo. Si attende l’esito del test del DNA per confermare l’identità. La scomparsa del 39enne di Erchie è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le ricerche. Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul ritrovamento o sulle circostanze del possibile decesso.

Potrebbe essere arrivato a una svolta il drammatico caso di Mimmo Piepoli, il surfista 39enne di Erchie (Brindisi) scomparso lo scorso primo maggio mentre praticava kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Nelle acque al largo della costa libica di Daryana, a est di Bengasi, è stato infatti rinvenuto un cadavere in mare la cui identità non è ancora stata accertata, ma che potrebbe essere riconducibile al cittadino italiano disperso da mesi. Il ritrovato con muta e tavola da kitesurf. Secondo quanto si apprende, il corpo, in stato scheletrizzato, sarebbe stato individuato da un pescatore e recuperato con indosso una muta e agganciato a una tavola da kitesurf. 🔗 Leggi su Open.online

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