Giovedì 9 luglio, a Cologno Monzese, i vertici Mediaset hanno presentato alla stampa i nuovi palinsesti televisivi per la prossima stagione, annunciando una vera e propria rivoluzione informativa per Rete 4. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e il direttore marketing Federico Di Chio hanno svelato il doppio ingaggio di Milo Infante, che dopo l’addio alla Rai guiderà la striscia quotidiana Ore 11 e un nuovo format serale. Programma, il secondo, avvolto nel mistero ma che ha già comportato lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì, annunciando anche il suo futuro sbarco su Canale 5. Milo Infante raddoppia su Rete 4: arriva... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Milo Infante su Rete 4 col programma "Ore 11" e poi con uno "misterioso": intanto Mediaset "sposta" Berlinguer

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MILO INFANTE VERSO MEDIASET LE VOCI CHE AGITANO LA RAI

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Temi più discussi: Il futuro di Milo Infante a Mediaset: c’è uno spiraglio per il mattino di Canale 5; Milo Infante, Realpolitik cancellato e rivoluzione su Rete 4: cambiano prima serata e daytime; Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura per i contenuti, non per i soldi; Mediaset chiude Real Politik in prima serata. Infante va al martedì. Per lui anche appuntamento quotidiano al mattino.

#Garlasco #MiloInfante Al via dal 24 agosto il suo nuovo programma quotidiano dalle 11 alle 13 su Retequattro con una prima serata il martedì. - X x.com

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Milo Infante, al via già dal 24 agosto il suo nuovo programma su Rete 4Nella gara ad accaparrarsi i telespettatori della prossima stagione tv, Milo Infante si pone in pole position. Come Davide Maggio annuncia, l’ex conduttore di Ore 14 su Rai Due ... ilmattino.it

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