Milo Infante su Rete 4 col programma Ore 11 e poi con uno misterioso | intanto Mediaset sposta Berlinguer
Giovedì 9 luglio, a Cologno Monzese, i vertici Mediaset hanno presentato alla stampa i nuovi palinsesti televisivi per la prossima stagione, annunciando una vera e propria rivoluzione informativa per Rete 4. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e il direttore marketing Federico Di Chio hanno svelato il doppio ingaggio di Milo Infante, che dopo l’addio alla Rai guiderà la striscia quotidiana Ore 11 e un nuovo format serale. Programma, il secondo, avvolto nel mistero ma che ha già comportato lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì, annunciando anche il suo futuro sbarco su Canale 5. Milo Infante raddoppia su Rete 4: arriva... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Mediaset.
MILO INFANTE VERSO MEDIASET LE VOCI CHE AGITANO LA RAI
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Milo Infante raddoppia su Rete 4 e gioca d’anticipo: partenza il 24 agosto alle 11
Leggi anche: Milo Infante lascia la Rai, verso uno spazio d’oro su Mediaset. La lite con Bruzzone, lo scontro con Vespa: perché se ne va dopo il boom di ascolti
Temi più discussi: Il futuro di Milo Infante a Mediaset: c’è uno spiraglio per il mattino di Canale 5; Milo Infante, Realpolitik cancellato e rivoluzione su Rete 4: cambiano prima serata e daytime; Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura per i contenuti, non per i soldi; Mediaset chiude Real Politik in prima serata. Infante va al martedì. Per lui anche appuntamento quotidiano al mattino.
#Garlasco #MiloInfante Al via dal 24 agosto il suo nuovo programma quotidiano dalle 11 alle 13 su Retequattro con una prima serata il martedì. - X x.com
Milo Infante sbarca su Rete 4 con ben due trasmissioni! A riportare la notizia è Davide Maggio, che ha parlato di doppio impegno per il conduttore. Il primo programma andrà in onda dal lunedì al venerdì nella fascia giornaliera 11-13, con partenza lunedì 24 a facebook
Palinsesti Mediaset 2026/2027, daytime: Milo Infante rivoluziona Rete 4. Tutte le novitàOltre a Infante con Ore 11, confermato Labate con RealPolitik e l'arrivo di game show storici come Ok il prezzo è Giusto. libero.it
Milo Infante, al via già dal 24 agosto il suo nuovo programma su Rete 4Nella gara ad accaparrarsi i telespettatori della prossima stagione tv, Milo Infante si pone in pole position. Come Davide Maggio annuncia, l’ex conduttore di Ore 14 su Rai Due ... ilmattino.it
Giuseppe Cruciani sbarca su Italia 1? L'indiscrezione: Mediaset vuole rilanciare la rete reddit