Milo Infante lascia la Rai verso uno spazio d’oro su Mediaset La lite con Bruzzone lo scontro con Vespa | perché se ne va dopo il boom di ascolti

Milo Infante ha lasciato la Rai e si trasferirà su Mediaset. La decisione segue un confronto acceso con un collega e uno scontro pubblico con un altro conduttore, entrambi avvenuti in passato. Dopo aver ottenuto ottimi ascolti, l’annuncio del suo passaggio a Mediaset è stato comunicato ufficialmente. Infante si prepara così a un nuovo percorso televisivo nel gruppo privato.

Milo Infante ha rassegnato le dimissioni dalla Rai ed è già stato annunciato il suo arrivo a Mediaset. La comunicazione è arrivata questa mattina, quando il giornalista ha formalizzato la sua lettera al capo del personale. L’azienda ha confermato la notizia con una nota ufficiale: «si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale. Nel ringraziarlo per l’attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l’azienda gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo del proprio percorso professionale». Chi è Milo Infante e perché lascia la Rai. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MILO INFANTE VERSO MEDIASET LE VOCI CHE AGITANO LA RAI

Notizie e thread social correlati

Milo Infante, lo scontro con Roberta Bruzzone finisce di fronte al Comitato etico RaiUno scontro tra un conduttore e una psicologa è stato portato all’attenzione del Comitato etico della Rai.

Scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante finisce davanti al Comitato Etico Rai, la lite in tv e il dossierLo scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante si è trasferito al Comitato Etico Rai dopo una lite in diretta televisiva e la diffusione di un...

Temi più discussi: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: sul piatto del Biscione una prima serata e un ruolo dirigenziale. Viale Mazzini: Faremo di tutto per trattenerlo; Milo Infante verso Mediaset, possibile addio alla Rai; Milo Infante passa a Mediaset, programma in prima serata e ruolo apicale in azienda: ma la Rai non si arrende; Se Milo Infante si trasferisce a Mediaset, la Rai deve farsi due domande su cosa voglia essere.

dunque è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. x.com

Milo Infante verso Mediaset? L'indiscrezione e l'addio a Ore 14 tra commozione e polemica reddit

Milo Infante lascia la Rai e passa a MediasetMilo Infante passa in Mediaset. Dopo le indiscrezioni che si sono accavallate nei giorni scorsi, la conferma è arrivata direttamente dal gruppo di Cologno Monzese. Il giornalista sarà da subito al la ... italiaoggi.it

Milo Infante lascia la Rai e approda a MediasetIl giornalista avrà inoltre un ruolo di vertice nell'area dell'informazione del Gruppo, contribuendo alla definizione delle strategie e allo sviluppo dell'offerta news ... engage.it