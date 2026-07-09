Il programma di Milo Infante su Rete 4 partirà il 24 agosto alle 11. È la prima volta che il conduttore torna in televisione dopo aver lasciato Rai 2 e il suo approdo in Mediaset rappresenta una delle novità più attese della prossima stagione televisiva. La sua presenza sulla rete di Pier Silvio Berlusconi è stata annunciata a giugno, ma ora si conosce la data di inizio.

Milo Infante a Mediaset è certamente la novità più interessante della stagione televisiva 20262027. A giugno Davide Maggio ha anticipato il clamoroso trasloco dell’ormai ex volto di Rai 2 ed ora è tempo di scoprire cosa farà sulla TV di Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore (e condirettore di VideoNews) avrà un doppio impegno su Rete 4, a cominciare da un programma quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì alle 11 alle 13, a cavallo del TG4 delle 11.55. Notizia altrettanto interessante è la data di partenza: lunedì 24 agosto. Giocare d’anticipo sulla concorrenza con un nuovo volto è sicuramente una buona mossa per creare affezione e abituare il telespettatore che a quell’ora su Rete 4 è solito trovare Tempesta d’Amore e La Signora in Giallo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Milo Infante raddoppia su Rete 4 e gioca d’anticipo: partenza il 24 agosto alle 11

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