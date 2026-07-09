Milo Infante fa boom! Ben due programmi per lui a Mediaset mentre un altro amato conduttore resta deluso!

Notizia in breve

Nella nuova stagione televisiva di Mediaset, Milo Infante avrà due programmi in programmazione. Nel frattempo, un altro conduttore molto amato si è visto escludere dai palinsesti. La rete ha annunciato i nuovi slot per i volti noti, confermando l’importanza di Infante nel palinsesto. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle motivazioni dietro l’assenza dell’altro conduttore. La stagione si apre con questi cambiamenti nei ruoli e nelle proposte televisive.