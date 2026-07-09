Milo Infante fa boom! Ben due programmi per lui a Mediaset mentre un altro amato conduttore resta deluso!

Da donnapop.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella nuova stagione televisiva di Mediaset, Milo Infante avrà due programmi in programmazione. Nel frattempo, un altro conduttore molto amato si è visto escludere dai palinsesti. La rete ha annunciato i nuovi slot per i volti noti, confermando l’importanza di Infante nel palinsesto. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle motivazioni dietro l’assenza dell’altro conduttore. La stagione si apre con questi cambiamenti nei ruoli e nelle proposte televisive.

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La nuova stagione televisiva porta con sé importanti cambiamenti nei palinsesti Mediaset e uno dei nomi destinati ad avere un ruolo centrale è quello di Milo Infante. Dopo il suo addio alla Rai, il conduttore si prepara infatti a una nuova fase professionale con un progetto che sembra essere particolarmente ambizioso. Secondo le indiscrezioni riportate da Davide Maggio, per lui non ci sarebbe soltanto un incarico televisivo, ma un doppio impegno che lo vedrà protagonista sia nella programmazione quotidiana sia nella prima serata. Milo Infante diventa il nuovo volto di Mediaset: per lui due programmi. Il futuro di Milo Infante a Mediaset sembra ormai definito: il conduttore dovrebbe approdare nella fascia del mattino con un nuovo programma in onda dalle 11 alle 13 su Rete 4, in una collocazione strategica a ridosso del Tg4. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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