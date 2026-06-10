Via dalla Rai come Milo Infante | anche l’altro conduttore va a Mediaset

Un conduttore si trasferisce a Mediaset, seguendo le orme di un collega che recentemente ha lasciato la Rai. Le recenti settimane mostrano un cambiamento nel panorama televisivo italiano, con diversi volti noti che stanno abbandonando la Rai per nuove opportunità. Dopo anni di carriera in Viale Mazzini, alcuni professionisti scelgono di spostarsi verso altre emittenti, segnando una fase di riorganizzazione nel settore televisivo.

Le ultime settimane stanno raccontando una trasformazione profonda del panorama televisivo italiano. Dopo anni in cui la Rai ha rappresentato il punto di riferimento per molti dei suoi volti più popolari, diversi professionisti stanno valutando nuove opportunità lontano da Viale Mazzini. L’ultimo nome finito al centro delle indiscrezioni è quello di Milo Infante, protagonista di una trattativa che potrebbe portarlo a Mediaset dopo il successo ottenuto con Ore 14. Un’ipotesi che, se confermata, si aggiungerebbe ad altri trasferimenti eccellenti già concretizzati o in via di definizione. La sensazione è quella di una vera e propria migrazione di talenti verso Cologno Monzese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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