Milo Infante a Mediaset | ecco qual è il destino del conduttore
Milo Infante potrebbe condurre Mattino Cinque, secondo alcune indiscrezioni. La sua presenza a Mediaset è confermata, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali sui progetti futuri. Al momento, non ci sono conferme o contratti firmati. La trattativa è ancora in corso, e la possibilità di vedere Infante al timone del programma mattutino resta una ipotesi. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sulle tempistiche o sulle modalità.
Milo Infante sbarca a Mediaset: per lui tanti progetti in ballo ma finora non c'è alcuna certezza. Ora emerge una possibilità, quella di arrivare a condurre Mattino Cinque In queste ore non si parla d’altro. Da quandoMilo Infante ha lasciato la Rai per Mediaset, adesso il conduttore aspetta la sua collocazione all’interno del palinsesto. Porlo in prima serata su Rete4 sembra scontato, sebbene la settimana appaia abbastanza affollata. Nel frattempoInfantedovrebbe avere un posto anche all’interno del daytime, ma anche in questo caso risulta difficile trovare una sistemazione all’interno del palinsesto. Secondo le ultime indiscrezioniInfante dovrebbe approdare al martedì, Bianca Berlinguer spostarsi al mercoledì eRealPolitikdi Labbate finire alla domenica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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