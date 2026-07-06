Milo Infante a Mediaset | ecco qual è il destino del conduttore

Notizia in breve

Milo Infante potrebbe condurre Mattino Cinque, secondo alcune indiscrezioni. La sua presenza a Mediaset è confermata, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali sui progetti futuri. Al momento, non ci sono conferme o contratti firmati. La trattativa è ancora in corso, e la possibilità di vedere Infante al timone del programma mattutino resta una ipotesi. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sulle tempistiche o sulle modalità.