Un conduttore ha debuttato su Retequattro in estate, dopo aver lasciato la Rai. Mediaset ha inserito il suo programma nel palinsesto del canale già dal 24 agosto, dedicandogli un ruolo di rilievo nel daytime. Inoltre, è previsto anche un suo spazio in prima serata. La novità riguarda la presenza del conduttore in due fasce orarie diverse, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli orari specifici.

Il conduttore si prepara a una stagione televisiva tutta nuova dopo l'addio alla Rai. Mediaset ha pensato a un ruolo forte nel daytime di Retequattro già dal 24 agosto, ma per lui ci sarà anche una prima serata. Milo Infante, dopo aver lasciato la RAI, approda a Mediaset con un ruolo da protagonista, ormai è ufficiale. Dopo l'esperienza a Rai 2 con Ore 14, il giornalista sarà infatti al centro della nuova stagione di Retequattro con ben due appuntamenti, uno al mattino e uno in prima serata. L'azienda punta su un volto già conosciuto dal pubblico, capace di raccontare cronaca e attualità con uno stile diretto e riconoscibile. Il debutto arriverà già dal 24 agosto: una scelta strategica per conquistare spazio in palinsesto e dare fin da subito un nuovo punto di riferimento al pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Movieplayer.it - Milo Infante a Mediaset: debutto su Retequattro in estate e doppio spazio nel palinsesto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palinsesti Mediaset, Infante su Retequattro con striscia mattutina e programma seralePier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti Mediaset per il 2026/27, tra cui spicca l’approdo di Milo Infante, proveniente dalla Rai.

Leggi anche: Milo Infante lascia la Rai, verso uno spazio d’oro su Mediaset. La lite con Bruzzone, lo scontro con Vespa: perché se ne va dopo il boom di ascolti

Temi più discussi: Il futuro di Milo Infante a Mediaset: c’è uno spiraglio per il mattino di Canale 5; Milo Infante svela perché ha mollato la Rai: Non per soldi. Ecco il vero motivo (e cosa farà a Mediaset); Mediaset chiude Real Politik in prima serata. Infante va al martedì. Per lui anche appuntamento quotidiano al mattino; Milo Infante e l'addio alla Rai con un contratto d'oro, rottura per i contenuti, non per i soldi.

Novità Mediaset: in arrivo Passaparola e Ok, il prezzo è giusto!, la fiction su Carlo Acutis e una striscia quotidiana con Milo Infante #mediaset https://t.co/lKXyjC9jDX - X x.com

Palinsesti Mediaset 2026/2027: due programmi per Milo Infante, confermato Grande Fratello Vip e nuovo show per MichellePier Silvio Berlusconi, presidente di MFE – MediaForEurope, ha presentato ieri sera 8 luglio a Cologno Monzese le novità dei palinsesti Mediaset, durante l’incontro con la stampa a porte chiuse. Ecco ... comingsoon.it

Palinsesti Mediaset 2026/27: il daytime di Infante con Ore 11, Gf Vip riparte a settembre e Amadeus potrebbe tornareI palinsesti Mediaset 2026/27 aprono a un nuovo Gf Vip a settembre, con la stessa squadra capitanata da Ilary Blasi ... fanpage.it

Giuseppe Cruciani sbarca su Italia 1? L'indiscrezione: Mediaset vuole rilanciare la rete reddit