Militari russi Ivan Petrovich Gorbachev e Vasilyevich Astakhov espulsi dall’Italia Tajani | Responsabili di spionaggio
Il governo italiano ha espulso due ufficiali militari russi dall’Italia, ritenuti responsabili di spionaggio. La decisione riguarda Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, entrambi in servizio presso l’ambasciata russa nel paese. L’operazione segue un’indagine della Procura di Roma, che li ha individuati come coinvolti in attività di intelligence illegale. Il ministro degli Esteri ha confermato che i due sono stati identificati come responsabili di atti di spionaggio.
Il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari in servizio presso l'Ambasciata della Federazione Russa in Italia. Il provvedimento riguarda Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov, individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma come res. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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