Sparatoria in tabaccheria i due responsabili saranno espulsi

Due persone coinvolte in una sparatoria avvenuta il 10 aprile 2026 in una tabaccheria di via Santa Croce a Trento saranno rimpatriate. L’episodio ha visto l’uso di un’arma da fuoco, e ora le autorità hanno deciso di procedere con l’espulsione dei responsabili. La vicenda si inserisce in un procedimento legale che ha portato alla decisione di rimandare i due soggetti nel loro paese di origine. La sparatoria ha causato danni materiali e ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

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I due responsabili dell’aggressione culminata con l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco avvenuta lo scorso 10 aprile 2026 nella tabaccheria di via Santa Croce di Trento saranno rimpatriati. Lo ha comunicato la questura di Trento specificando che martedì 12 maggio 2026 il questore Nicola Zupo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga(Adnkronos) – Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Terrore in tabaccheria a Trento: sparatoria tra conoscenti, 4 fermiUna mattinata di violenza ha scosso il cuore pulsante di Trento questo venerdì 10 aprile 2026, quando un diverbio tra conoscenti si è trasformato in... Temi più discussi: Sparatoria in via Santa Croce, revocati i permessi di soggiorno ai due arrestati; Trento: sparatoria in via Santa Croce, revocato il permesso di soggiorno ai due arrestati; Sparatoria in via Santa Croce: il Questore revoca il permesso di soggiorno ai due autori dell’aggressione. Ora saranno rimpatriati. Sparatoria in via Santa Croce, revocati i permessi di soggiorno ai due arrestatiIl questore di Trento ha revocato il permesso di soggiorno ai due cittadini albanesi responsabili della rissa con spari dello scorso 10 aprile in una tabaccheria di via Santa Croce a Trento. I due, ... rainews.it Sparatoria in via Santa Croce, revocato il permesso di soggiorno agli autoriIl Questore di Trento ha firmato la revoca - già notificata agli interessati -del permesso di soggiorno per i due uomini resisi responsabili lo scorso 10 aprile dell'aggressione, culminata con l'esplo ... ansa.it