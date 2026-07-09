L'incendio nel capannone della BRT alla Bovisa, avvenuto martedì sera, è stato spento. Il Comune ha diffuso l'avviso di mantenere le finestre chiuse, basandosi sui primi risultati delle analisi dell’aria effettuate da Arpa Lombardia. Decine di migliaia di persone nel quartiere continueranno a tenere le finestre chiuse anche oggi.

Anche oggi decine di migliaia di milanesi terranno le finestre chiuse. Non è una precauzione simbolica: è l'indicazione arrivata dal Comune dopo le prime analisi dell'aria condotte da Arpa Lombardia nei pressi dell'incendio che martedì sera ha devastato un capannone della BRT alla Bovisa, quartiere a Nord ovest di MIlano. Nel raggio di due chilometri dal rogo, l'invito alle famiglie è di evitare di sostare all'aperto, di non aprire le finestre, di non consumare ortaggi coltivati su balconi o in orti di prossimità e di tenere lontani i bambini da nidi, scuole dell'infanzia e giardini pubblici. Le misure, valide per l'intera giornata odierna, potranno essere riviste solo dopo nuovi rilevamenti dell'agenzia ambientale o ulteriori comunicazioni delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano, spento l'incendio alla BRT. Il Comune avverte: "Tenete le finestre chiuse"

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