Il rogo che ha coinvolto un capannone della BRT nella zona Bovisa di Milano è stato spento. Le autorità hanno emesso un avviso alla popolazione di mantenere le finestre chiuse, dopo le analisi dell’aria condotte da Arpa Lombardia che hanno rilevato sostanze nocive. È stata aperta un’indagine per incendio doloso. Decine di migliaia di cittadini continueranno a tenere le finestre chiuse nelle prossime ore.

Anche oggi decine di migliaia di milanesi terranno le finestre chiuse. Non è una precauzione simbolica: è l'indicazione arrivata dal Comune dopo le prime analisi dell'aria condotte da Arpa Lombardia nei pressi dell'incendio che martedì sera ha devastato un capannone della BRT alla Bovisa, quartiere a Nord ovest di MIlano. Nel raggio di due chilometri dal rogo, l'invito alle famiglie è di evitare di sostare all'aperto, di non aprire le finestre, di non consumare ortaggi coltivati su balconi o in orti di prossimità e di tenere lontani i bambini da nidi, scuole dell'infanzia e giardini pubblici. Le misure, valide per l'intera giornata odierna, potranno essere riviste solo dopo nuovi rilevamenti dell'agenzia ambientale o ulteriori comunicazioni delle autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Milano, spento il rogo alla BRT. Il Comune avverte: "Tenete le finestre chiuse". Aperta un'indagine per incendio doloso

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