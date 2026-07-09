Cosa guardi? Sono uomo e musulmano 27enne sfregia al volto una ragazza a Milano | arrestato
L'aggressione è avvenuta in centro, nei pressi della fermata della metro Duomo. La vittima è una 23enne marocchina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Milano, investe e uccide un uomo dopo una lite per una ragazza: arrestatoUn uomo di 41 anni è stato investito e ucciso in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese, durante la notte di domenica.
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Venerdì 3 luglio L'unico modo per dire la verità è parlando con gentilezza solo le parole di un uomo gentile possono essere ascoltate La vita è meravigliosa Per prenotazioni chiama oppure manda un whatsapp al 3351891585 Segui il battito quali sono facebook