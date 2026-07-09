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© Tgcom24.mediaset.it - "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza a Milano: arrestato

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Milano, investe e uccide un uomo dopo una lite per una ragazza: arrestatoUn uomo di 41 anni è stato investito e ucciso in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel Milanese, durante la notte di domenica.

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Cosa guardi? Sono uomo e musulmano: e poi sfregia una ragazza in centro a Milano. Arrestato 27enne algerinoLa scioccante aggressione è avvenuta nei pressi della fermata metro Duomo: vittima una 23enne marocchina che è stata portata all’ospedale in codice giallo con una ferita al volto ... ilgiorno.it

Cosa guardi? Sono uomo e musulmano. E sfregia una ragazza al volto. Choc in Piazza Duomo a MilanoL'episodio è avvenuto nei pressi della fermata Duomo della metropolitana. L'aggressore, un 27enne di origini algerine irregolare in Italia, è stato arrestato. La vittima è una 23enne di origini marocc ... msn.com