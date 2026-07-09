Un uomo ha aggredito una ragazza a Milano, sfregiandola al volto dopo averla accusata di guardarlo. L'aggressione è avvenuta in centro città, dove l'uomo ha pronunciato una frase minacciosa, affermando di essere uomo e musulmano, prima di agire. La vittima ha riportato lesioni visibili al volto. La polizia sta indagando sull'episodio, che si è verificato in un'area frequentata da passanti.

Milano, 9 luglio – " Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano ”. E dopo aver urlato la frase minacciosa contro la sua vittima, ha proceduto con i fatti. Shock a Milano dove un 27enne di origini algerine ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro, nei pressi della fermata metro Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato subito arrestato dalla Polizia locale meneghina. La vittima, in regola con i documenti, invece è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”: e poi sfregia al volto una ragazza in centro a Milano

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