A Milano, alcuni bambini delle case popolari di San Siro preparano un televisore da portare alla finestra, in attesa dell'inizio della partita tra Francia e Marocco. I ragazzi sono in prima fila e affermano di voler vincere. Il televisore, ancora non acceso, viene trascinato fino alla finestra del primo piano, mentre altri ragazzi lo attendono sotto. L'evento si svolge senza coinvolgimento ufficiale e si concentra sull'aggregazione tra i giovani presenti.

Il televisore non è ancora acceso. Prima bisogna portarlo giù. Qualcuno lo trascina fino alla finestra del primo piano. Da sotto quattro ragazzi lo aspettano. Il televisore scende lentamente, tenuto da più mani. Altri srotolano una prolunga che attraversa il cortile. Le sedie arrivano una alla volta, recuperate dagli appartamenti. Quelle da campeggio, quelle di plastica, quelle della cucina. Nessuna uguale all'altra. Quando tutto è pronto il cortile di via Preneste, a San Siro, Milano, diventa il salotto che dentro quelle case Aler non c’è. Si trasforma in un piccolo stadio dove si guarda Marocco-Francia. Quarti di finale, la regina d’Africa contro la favorita del mondiale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, la sfida Francia-Marocco vista tra i ragazzi delle case popolari di San Siro. La tv calata dalla finestra, i bambini in prima fila: «Siamo qui per vincere»

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