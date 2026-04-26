Tra Milan e Juve vince la paura di perdere pari senza reti a San Siro nella sfida con vista Champions

Un pareggio senza reti tra Milan e Juventus si è concluso a San Siro, con entrambe le squadre che hanno mostrato prudenza e poche occasioni da gol. La partita si è disputata davanti a un pubblico attento, con il risultato che influisce sulla corsa alla qualificazione in Champions League. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la rete durante l’incontro, lasciando il punteggio invariato.

Milan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions. Gol annullato a Thuram, traversa di Saelemaekers nella ripresa.🔗 Leggi su Fanpage.it CALCIOMERCATO di ESPERIENZA o AZZARDO Ecco come cambia il Monaco per la CHAMPIONS! Notizie correlate Infortunati Juve, le condizioni di Holm e Vlahovic in vista della sfida di domenica con il Milan a San Sirodi Angelo CiarlettaInfortunati Juve, ecco le novità sulle condizioni fisiche di Holm e Vlahovic in vista della sfida di domenica sera con il Milan a... Inter-Roma, Totti: “A San Siro senza paura. Bisogna fare punti Champions”Sabato 28 marzo 2026 il Palazzo dello Sport dell’EUR ha vissuto una serata con oltre diecimila spettatori, che hanno assistito al primo raduno indoor... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, oggi Milan-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan-Juve si gioca tutta la settimana… su Juventus Play!; Milan-Juventus pronostico risultato IA 34ª giornata Serie A; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A. Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista ChampionsMilan-Juventus finisce 0-0 a San Siro: poche occasioni, tanta prudenza e un punto che pesa nella corsa Champions ... fanpage.it Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net È PARI TRA MILAN E JUVE Termina a reti inviolate la sfida tra Milan e Juve: nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la giocata vincente. La Juve era passata in vantaggio al 36' con Thuram, ma la rete è stata successivamente annullata per fuorigioc x.com FINISCE QUI MILAN 0 JUVENTUS 0 Zero spettacolo, poca intensità. Finisce 0-0 tra #Milan e #Juventus. Ai rossoneri mancano 6 punti per la qualificazione aritmetica in Champions il Milan quota a 67 punti in classifica, a -2 dal Napoli secondo e +6 s - facebook.com facebook