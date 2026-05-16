La gestione delle case popolari a Milano Carmela Rozza Pd | Essere poveri per la destra è un reato

La gestione delle case popolari a Milano è stata al centro di un'inchiesta pubblicata da Fanpage.it, che ha portato a diverse verifiche e indagini. In questo contesto, la consigliera regionale del Partito Democratico ha espresso alcune dichiarazioni, commentando le accuse rivolte alla gestione delle assegnazioni e alla trasparenza del servizio. La stessa ha inoltre risposto alle dichiarazioni del presidente di Aler, sollevando questioni riguardanti le modalità di assegnazione e le criticità emerse nel settore.

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