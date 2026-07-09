I rider del delivery si sono radunati in strada e protestano contro l’ordinanza comunale che blocca le consegne in bici tra le 12 e le 16. La misura prevede la sospensione automatica delle consegne o il rallentamento dell’assegnazione degli ordini durante le ore più calde. I fattorini lamentano di dover scegliere tra rischiare il colpo di calore o perdere clienti e guadagni. La protesta si è svolta senza incidenti.

Morire di caldo o morire di fame, questo è il dilemma. Un dubbio amletico che affligge i fattorini del delivery il giorno dopo il debutto dell’ordinanza comunale che impone la sospensione automatica delle consegne in bici — o in subordine il rallentamento dell’algoritmo di assegnazione degli ordini — nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16. «Ci stanno ricattando», il ritornello. Già, perché al netto dell’intento di salvaguardare una delle categorie più fragili di lavoratori dalla canicola estrema innescata dall’anticiclone, la misura di Palazzo Marino non incontra il favore (eufemismo) di chi, consegnando il pranzo agli altri, si garantisce di fatto anche il proprio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, la rivolta dei rider per l’ordinanza anti caldo: «O moriamo di caldo o moriamo di fame. Se non consegniamo, non mangiamo»

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